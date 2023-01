× Elvis-Tochter Lisa Marie Presley gestorben

Lisa Marie Presley ist tot. Die einzige Tochter von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley wurde nur 54 Jahre alt.

Lisa Marie Presley, die einzige Tochter der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley (1935-1977), ist am Donnerstag (Ortszeit) in einem Spital in Los Angeles 54-jährig gestorben. "Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass meine schöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat", teilte Priscilla Presley (77), die Mutter der Sängerin, mit. Zuvor hatte sie auf Facebook berichtet, ihre Tochter befinde sich nach einem Notfall in ärztlicher Behandlung.

Lisa Marie Presley mit ihrer Mutter Priscilla und ihrem Vater Elvis im Jahr 1968.

Nach US-Medienberichten soll Lisa Marie Presley in ihrem Haus im kalifornischen Calabasas möglicherweise einen Herzstillstand erlitten haben. Sanitäter hätten eine Reanimation durchgeführt, schrieb das Promi-Portal "TMZ.com". Das Sheriffs-Büro im Bezirk Los Angeles bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass am Donnerstagvormittag (Ortszeit) ein entsprechender Notruf aus Calabasas eingegangen sei.

Lisa Marie und Priscilla Presley hatten Dienstagabend noch gemeinsam in Los Angeles die Golden Globe Gala besucht, wo der Schauspieler Austin Butler für seine Hauptrolle in dem Biopic "Elvis" den Globe als bester Drama-Darsteller gewann. Die vierfach geschiedene Sängerin Lisa Marie Presley hat 14-jährige Zwillingstöchter und eine erwachsene Tochter, Schauspielerin Riley Keough (33). Ihr Sohn Benjamin Keough war 2020 im Alter von 27 Jahren gestorben.