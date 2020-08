Emma Roberts: Erstes Baby unterwegs

US-Schauspielerin Emma Roberts ("Palo Alto", "It's Kind of a Funny Story") hat sich bei Instagram mit rundem Babybauch gezeigt. Die 29-Jährige postete am Sonntagabend (Ortszeit) Fotos von sich und ihrem Freund, dem Schauspieler Garrett Hedlund. Dazu schrieb sie die Worte: "Ich ... und meine zwei Lieblingsbuben."

Roberts bald Mama

Roberts ist die Nichte von Schauspielerin Julia Roberts. Die angehende Großtante freut sich ebenfalls und kommentierte die Bilder kurz und knapp mit: "Love you" und einem Kuss-Emoji. Emma Roberts ist unter anderem bekannt aus der Buchverfilmung "Palo Alto", in dem sie die Hauptrolle spielte. Autor des Buches ist Schauspieler James Franco.