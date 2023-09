Enthüllt: So hält Salma Hayek ihre Traumfigur

57 Jahre und trotzdem noch der Hingucker auf jedem Strand.

Seit Jahren begeistert die Schauspiel-Schönheit Salma Hayek nicht nur auf der Leinwand sondern auch auf ihrem Instagram-Account mit ihrem trainierten Körper. Aber was ist das Geheimnis hinter ihrem Hammer-Aussehen? Bei Entertainment Tonight" verrät die Schauspielerin: "Die Leute sagen, es sei Training. Ich glaube, es ist Meditation."

Also anstatt hart zu trainieren, reicht meditieren für den perfekten Beach-Body? "Du musst deinen Weg finden. Für mich ist Training anstrengend. Es ist sehr, sehr schwer, die Disziplin dafür zu haben. Aber Meditation ist bei mir ein Spaziergang im Park, denn das ist meine Variante dafür", so Hayek. Auch beim Essen legt sie keinen großen Wert auf Diäten. Sie isst das, was sie mag, wenn auch Gesundes und Nahrhaftes.

Und dazu gehören auch... Käfer. Regelmäßig zeigt sich Hayek auf Instagram beim Genuss von Insekten. In ihrer Heimat, Mexiko, gehören Käfer, Grillen und Würmer zum normalen Speiseplan. Die kleinen Tierchen gelten als besonders gesunde Proteinquellen.

Doch einen anderen Trick hat sie auch noch auf Lager für ihre Traumfigur. "Ich arbeite mit einer Frau in London, die mir beigebracht hat, meinen Körper so zu halten, dass die Muskeln den ganzen Tag über aktiviert sind", so Hayek gegenüber dem "People"-Magazin. Dieser etwas kryptische Trick klingt zwar wie Training, aber Hayek besteht darauf, dass es eher wie Yoga sei. "Sie hat mir beigebracht, meine Muskeln anzuspannen, ohne sie zu verkrampfen. Man entspannt sie und konzentriert sich auf die Teile, die benutzt werden müssen, aber niemals mit Anspannung.", so Hayek.

Und auch ihre Leidenschaft, das Schwimmen, tragen dazu bei, den Körper fit zu halten.