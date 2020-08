Khloe Kardashian: Mega-Foto-Fail

Schon im Mai war dieses Foto, das Khloe Kardashian auf Instagram gepostet hat, das Gesprächsthema schlechthin. Khloe schaut in diesem Schnappschuss ganz anders aus, als sonst immer.

Khloe leidet unter Aussehen

Sie wirkt sehr schlank, fast zierlich die Züge, dazu schaut ihr Gesicht stark verändert aus: kleinere Nase, größere Augen und sogar ihr markantes Muttermal auf der Wange fehlt. Fans nehmen an, dass die große Unsicherheit der Kardashian-Schwester schuld an der krassen Veränderung ist. Khloe leidet bekanntlich schon viele Jahre darunter stärker gebaut zu sein, als ihre Schwestern.

Photoshop

Im Mai postete Khloe besagtes Foto, bis jetzt war nicht klar, ob es mit Photoshop verändert wurde, oder ob sie chirurgisch etwas machen hat lassen. Im neuen Trailer zu ihrer Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" sehen wir Khloe in besagtem Outfit wie am Bild... und mit einem Aussehen, das so ist wie immer. Also: jemand hat hier kräftig bei Photoshop gewerkelt...