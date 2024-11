ER ist der neue "Sexiest Man Alive"

Der Schauspieler folgt auf Chris Hemsworth, David Beckham, Dwayne "The Rock" Johnson und Idris Elba.

Die Auszeichnung zum "Sexiest Man Alive" wurde auch heuer vom "People"-Magazin an einen von Hollywoods begehrtesten Männern vergeben. In den Vorjahren wurden unter anderen bereits "Thor" Chris Hemsworth, Kicker-Legende David Beckham und Schauspieler Idris Elba so betitelt. Heuer fiel die Wahl auf John Krasinski (45). Der Schauspieler, der vor allem durch "The Office" oder "Quiet Place" bekannt ist konnte es gar nicht glauben.

"People" zufolge sei Krasinski in Ohnmacht gefallen, da es sich seiner Meinung nach nur um einen schlechten Scherz handeln konnte. Seine Ehefrau Emily Blunt (41) hingegen glaubte immer daran. "Es war eine Menge Freude dabei, als ich es ihr sagte", erzählt Krasinski. Die beiden sind bereits seit 2010 verheiratet und haben zwei Töchter: Hazel (10) und Violet (7).

Im Vorjahr wurde "Mc Dreamy" Patrick Dempsey aus "Grey's Anatomy" zum heißesten Mann der Welt gekürt. Die Jury achtet auf Abwechslung und Diversität.