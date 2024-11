× Hollywood-Hammer: Mit DIESER Mega-Rolle geht Denzel Washington in Pension

Hollywood-Legende Denzel Washington wird in dem kommenden Marvel-Film 'Black Panther 3' eine der letzten Rollen seiner Karriere übernehmen.

Der zweifache Oscar-Preisträger hat in einem Interview mit der australischen Sendung "The Today Show" bestätigt, dass er in "Black Panther 3" mitspielen wird. Die Rolle wurde speziell für ihn geschrieben und soll eine der letzten seiner Karriere sein. Washington plant, nach dieser Rolle sowie den Filmadaptionen von "Othello" und "King Lear" seine Schauspielkarriere zu beenden. "Danach höre ich auf", so der Schauspieler.

Zuvor spielte die Hauptrolle der „Black Panther“-Filme Chadwick Boseman.

Nach dem tragischen Tod im Jahr 2020 war die Zukunft der "Black Panther"- Fortsetzung ungewiss. Doch mit der Besetzung von Denzel Washington scheint Marvel Studios einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben. Fans auf Social Media reagierten begeistert auf die Nachricht.

Ein Abschied von der großen Leinwand

Denzel Washington, eine Hollywood-Ikone, wird also nach seinen kommenden Filmprojekten seine Schauspielkarriere beenden. Seine beeindruckende Karriere umfasst zahlreiche preisgekrönte Filme und unvergessliche Rollen, wie "Philadelphia", "Training Day" und "American Gangster".