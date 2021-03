Ex-Miss: Was läuft mit Kardashians Stiefbruder?

Austro-Model Katharina Mazepa könnte bald ein Teil des Kardashian-Jenner-Clans sein.

Er, der fesche Stiefbruder von Kim Kardashian, sie, die schöne Miss aus Österreich – rein optisch wären Brody Jenner (37) und Katharina Mazepa (25) ein absolutes Traumpaar. Wäre da nicht Mazepas Ehemann Shilo.

Dennoch zogen die beiden dieser Tage durch Los Angeles. In mehreren Videos, die Brody Jenner in seinen Instagram Stories gepostet hat, sieht man die beiden nach einer Party im Auto und beim gemeinsamen Abendessen. Dazu schreibt er „Familie“. Auch Brodys Mutter, Linda Thompson, ist beim Dinner dabei. Sie hat Mazepa also bereits kennengelernt.

Steile Karriere – kommt jetzt auch Reality-Soap?

Mazepa legte in den letzten Jahren eine steile Karriere hin, wurde gar für die Frühjahrskampagne des Modelabels Guess gebucht. Auf Brodys Videos sind Dreharbeiten zu seiner Reality-Show The Hills zu sehen. Diese könnte auch ein Grund dafür sein, dass Katharina mit ihm unterwegs ist.N. Martens