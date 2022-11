''Flashdance''-Sängerin Irene Cara ist gestorben

Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Irene Cara ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Caras Pressesprecherin Judith Moose schreibt in einem Statement: "Mit tiefer Trauer gebe ich im Namen ihrer Familie den Tod von Irene Cara bekannt. Die mit dem Academy Award ausgezeichnete Schauspielerin, Sängerin, Songwriterin und Produzentin ist in ihrem Haus in Florida verstorben. Die Todesursache ist derzeit noch unbekannt und wird bekannt gegeben, sobald sie bekannt ist."

"Sie war eine wunderbar begabte Seele, deren Vermächtnis durch ihre Musik und ihre Filme für immer weiterleben wird", so Judith Moose weiter.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. - JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh