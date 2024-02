Fremdgeh-Alarm um Justin Timberlake

Einmal mehr wurde ein Hollywood-Star von seiner Vergangenheit eingeholt. Diesmal traf es Justin Timberlake

Seit 2012 ist Justin Timberlake glücklich mit Jessica Biel verheiratet. Davor allerdings soll er kein Kind von Traurigkeit gewesen sein. Das einstige Playboy-Model Zoe Gregory meldete sich jetzt zu Wort und behauptet, mit dem Sänger und Schauspieler eine wilde Nacht verbracht zu haben.

Zoe Gregory © Instagram ×

Das pikante an der Sache ist, dass Justin damals relativ frisch mit Cameron Diaz zusammen war und er sie somit betrogen hätte. Rund um 2003 soll die heiße Nacht stattgefunden haben, wie Zoe jetzt erzählt - inklusive vieler Details.

Das Treffen fand bei einer Party in der Playboy-Mansion statt. Erst soll sich Timberlake geziert haben, a er ja mit Diaz zusammen war. Das Playboy-Bunny ließ aber nicht locker und schleppte Timberlake in die berühmte "Lustgrotte" von Playboy-Chef Hugh Hefner ab. Er soll dort - betrunken - mit ihr in den Pool gesprungen sein. "Wir sind beide in die Grotte gegangen und haben unsere Sachen ausgezogen – bis auf seine Shorts – und dann haben wir herumgealbert“, so die heute 49-jährige. Sex gab es allerdings keinen. "Wir haben uns gestreichelt und rumgemacht.“

Hugh Hefner und Justin Timberlake © Getty ×

Es soll nicht der einzige Fehltritt Timberlakes gewesen sein. Auch Britney Spears, mit der er ebenfalls zusammen war, outete erst kürzlich in ihrer Biografie, dass Justin auch sie betrogen hat.