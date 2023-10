Schauspieler John Stamos spricht über eine sehr schwere Zeit in seinem Leben.

Es ist das erste Mal, dass er darüber spricht, wie das People-Magazin berichtet: Schauspieler John Stamos (60) wurde als Kind sexuell missbraucht.

Babysitterin war es

Stamos hat das Geschehene auch in seiner Biographie: "If You Would Have Told Me" (zu haben ab dem 24.10.) verarbeitet. Darin erklärt er, dass er Überlebender sexuellen Missbrauchs ist. Er musste erst ein Buch schreiben, so Stamos gegenüber dem Magazin, um zu begreifen, dass die damaligen Handlungen nicht normal waren. Täterin soll eine Babysitterin gewesen sein.

Verdrängung

Lange habe er die Erinnerungen weggeschoben und relativiert: "Es war immer da, aber ich habe es verdrängt, so machen Menschen das, stimmts?" Er hat Strategien entwickelt, stellte sich tot: "Damit sie stoppt. Aber es war nicht aggressiv. Ich weiß nicht, es war einfach nicht in Ordnung." Zur Zeit der Übergriffe sei er 10, 11 gewesen und er habe niemandem davon erzählt.