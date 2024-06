George Clooney und seine Amal: Ist jetzt alles aus?

Was machen Amal und George Clooney? Ihre Liebe scheint abgekühlt zu sein - oder ist vielleicht sogar alles aus?

Das riecht nach Krise, aber gewaltig! DAS Traumpaar schlechthin steht vor dem Aus.

Daran scheitert das Traumpaar

Oscar-Preisträger George Clooney (63) und Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (43) sollen praktisch „getrennte Leben“ führen. Zumindest vermuten das diverse US-Medien. An der Liebe sollen beide dabei nicht scheitern. Vielmehr seien sie so mit Arbeit verplant, dass sie keinen Zeit mehr für sich fänden.

„Perfektionisten und Workaholics“

Kürzlich hatten sie zusammen noch politisch für Aufsehen gesorgt. Clooney stritt wegen seiner Amal sogar mit US-Präsident Joe Biden. Darum ging es: Seine Frau hatte an den umstrittenen Haftbefehlen gegen Israel-Premier Benjamin Netanyahu (74) durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag mitgearbeitet. Biden kritisierte das als "ungeheuerlich". George nahm seine Frau daraufhin in Schutz und rief bei Biden an. Nun scheitern beide aber offensichtlich an sich selbst. Von Freunden werden sie als „Perfektionisten und Workaholics“ beschrieben. Ihre Liebe fällt dem nun wohl zum Opfer.