Geschafft! Kate hat ihre Chemotherapie hinter sich

Sie hat es geschafft!

Kate, Prinzessin von Wales, hat ihre Chemotherapie-Krebsbehandlung abgeschlossen und werde in den kommenden Monaten schrittweise ins öffentliche Leben zurückkehren, sagt sie.

Phase der Genesung

Catherine, die im März bekannt gab, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde, sagte am Montag in einer Erklärung, dass sie in eine „neue Phase der Genesung“ eintritt und „in den kommenden Monaten, wenn ich kann, noch ein paar weitere öffentliche Engagements übernehmen werde“.

Die Prinzessin ist seit ihrer Diagnose, die nach einer großen Bauchoperation kurz nach Weihnachten erfolgte, nur zwei Mal öffentlich aufgetreten.

„Da der Sommer zu Ende geht, kann ich Ihnen nicht sagen, was für eine Erleichterung es ist, meine Chemotherapie endlich abgeschlossen zu haben“, sagte Kate (42) die mit dem britischen Thronfolger Prinz William verheiratet ist.

Harte Monate

„Die letzten neun Monate waren für uns als Familie unglaublich hart“, sagte sie. „Die Reise zum Krebs ist für jeden komplex, beängstigend und unvorhersehbar, insbesondere für diejenigen, die einem am nächsten stehen.“

„Diese Zeit hat William und mich vor allem daran erinnert, über die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben nachzudenken und dafür dankbar zu sein, die so viele von uns oft für selbstverständlich halten. Einfach zu lieben und geliebt zu werden“, sagte sie.

Kate sagte, sie konzentriere sich darauf, „zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben“ und beginne ihre neue Phase der Genesung „mit einem neuen Gefühl der Hoffnung und Wertschätzung des Lebens“.

„Obwohl ich die Chemotherapie abgeschlossen habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang und ich muss weiterhin jeden Tag so nehmen, wie er kommt. Ich freue mich jedoch darauf, in den kommenden Monaten wieder bei der Arbeit zu sein und, wenn ich kann, noch ein paar weitere öffentliche Engagements zu übernehmen“, sagte sie.