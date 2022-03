Gigi D'Agostino ist schwer krank

Der Star-DJ will vorerst nicht verraten, welche Krankheit ihn "auffrisst"

Erst Mitte Dezember sprach der italienische Star-DJ und Musikproduzent Gigi D'Agostino erstmals öffentlich über sein Leiden, postete gar ein Foto, das ihn mit Rollator zeigt. Damals wollte er nicht verraten, woran er erkrankt war. Das Bild sprach aber so auch schon Bände. Jetzt meldet er sich erneut auf Instagram zu Wort: "Mein Gesundheitszustand hat sich leider nicht gebessert“, schrieb der aus Turin stammende DJ am Wochenende in seinem italienischen „Casa Dag“-Fanforum. „Ich freue mich trotzdem, denn er hat sich nicht verschlechtert. Ich möchte daran glauben, dass das ein gutes Zeichen ist“, schreibt er.

Gigi D'Agostino: Schmerzensschreie und Tränen

Schon seit Monaten kämpfe er gegen eine Krankheit, die ihn "aggressiv getroffen" habe. Ständige Schmerzen seien nun sein alltäglicher Begleiter. „Sicher, zu leiden frisst dich auf“, berichtet er nun. „Und es ist schrecklich, sich fast schon an die Schmerzensschreie und die Tränen zu gewöhnen. Doch selbst in den dunkelsten Momenten sind meine Gedanken auf den Tag gerichtet, an dem ich anfange, die ersten Spuren der Erleichterung zu verspüren.“ Der DJ versucht seinen Fans und vor allem auch sich selbst Hoffnung zu geben und zeigt sich dankbar für die vielen lieben Worte: "„Ich danke allen für die Zuneigung und die Kraft. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ihr mir helft. Die Liebe bewirkt so viel …“