"Glee"-Star Naya Rivera: Leiche in See gefunden

Das Promi-Nachrichtenportal TMZ behauptet bereits am Montagnachmittag (MEZ), dass es sich um die Leiche der verschwundenen Schauspielerin handelt. In der Nacht auf Dienstag hat nun auch die Polizei diese Information bestätigt. In einer Pressekonferenz teilten die Behörden mit, man sei in Gedanken bei ihrer Familie und ihren Freunden. Es gäbe keinerlei Hinweise darauf, dass es sich bei dem Tod der Schauspielerin um Fremdverschulden oder Suizid handele. Die genaue Todesursache müsse noch festgestellt werden. Derzeit deutet alles darauf hin, dass Naya bei einem tragischen Unfall ertrunken ist. "Es sieht so aus, als habe sie noch genug Kraft gehabt, ihren Sohn zurück aufs Boot zu bekommen, aber nicht sich selbst", so der Sprecher.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020

Sohn in Boot gefunden

Die Schauspielerin war letzte Woche mit ihrem Sohn in einem Boot auf dem See unterwegs gewesen. Stunden später endteckten Badegäste das auf dem See treibende Boot mit Riveras Sohn darin. Von der Schauspielerin fehlt seither jede Spur. Auf dem Boot war eine Rettungsweste gefunden worden.