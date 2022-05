"Goodfellas"-Star Ray Liotta überraschend gestorben

Der Schauspieler Ray Liotta ist im Alter von 67 Jahren gestorben.

Wie das Promi-Portal "TMZ" berichtet, ist Schauspieler und Hollywood-Legende Ray Liotta im Alter von 67 Jahren überraschend gestorben. Das berichtet das Portal unter Berufung auf eine dem "Goodfellas"-Star nahestehende Quelle. Er war zu Dreharbeiten für einen Film in der Dominikanischen Republik. Er sei im Schlaf gestorben, wie "TMZ" berichtet.

Liotta ist vor allem für das Mafia-Epos "Goodfellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" aus dem Jahr 1990 bekannt. In dem Film von Regie-Legende Martin Scorsese spielte er die Hauptrolle an der Seite von Robert De Niro und Joe Pesci. Im Jahr zuvor hatte er an der Seite von Kevin Costner im Baseball-Film "Feld der Träume" mitgespielt.

Weitere bekannte Filme sind "Operation Dumbo" (1995) und "Cop Land" mit Sylvester Stallone (1997). Für einen Gastauftritt in der Ärzteserie "Emergency Room - Die Notaufnahme" gewann Liotta 2005 einen Emmy.