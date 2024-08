Große Sorge: Darum ist Zac Efron im Ibiza-Krankenhaus

Das ist der Grund für Zac Efrons mysteriösen Krankenhausaufenthalt wegen eines Vorfalls im Schwimmbad.

Zac Efron wurde am vergangenen Wochenende auf Ibiza ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er am frühen Samstag in einen Pool einer Villa auf Ibiza getaucht war.

Tauchprobe

Er tauchte bis zum Boden - was dazu führte, dass er Wasser in seine Lungen bekam. Insider berichteten gegenüber Medien, dass der 36-jährige Schauspieler während eines Ausflugs mit Freunden auf der spanischen Insel in den Pool gesprungen sei.

Mega-Star auf Ibiza

Der in San Luis Obispo, Kalifornien, geborene Mega-Star hatte „eine große Menge Wasser in seinen Lungen“, heißt es weiter. Der Hauptdarsteller von Iron Claw habe nach dem Vorfall „Anzeichen von Bedrängnis gezeigt“, teilten Quellen der mit, woraufhin Sicherheitsbeamte herbeieilten, um ihm zu helfen.

Zac Efron jüngst noch auf den Straßen von Los Angeles und bei diversen Events.

Präventivmaßnahme

Der High School Musical-Absolvent sei „vorübergehend benommen“ gewesen und anschließend „vorsorglich“ in eine medizinische Einrichtung transportiert worden, teilten Quellen der Verkaufsstelle mit.