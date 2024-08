× DAS denken die Promis über Mausi Lugners Liebes-Aus

Die Trennung von Christina Lugner und Ernst Prost lässt auch die heimische Prominenz nicht kalt. oe24 hörte sich bei den VIPs um und fragte nach

Am Freitag bestätigte Christina Lugner, was viele schon länger vermuteten - es ist aus zwischen ihr und den deutschen Multi-Millionär Ernst Prost. Nach nur sechs Monaten trennte sich das ungleiche Paar wieder. Mausi - strahlender Stern am Society-Himmel und Prost, der medienscheue Ex-Konzernchef. Auch wenn ihnen alle nur das Beste gewünscht haben - hinter vorgehaltener Hand wurde schon getuschelt, wie lange die Beziehung halten würde.

Mausi Lugner strahlt an der Seite ihres Freundes Ernst Prost. © Andreas Tischler

oe24 fragte bei den Promis nach, was sie zur Trennung sagen:

Simone Lugner, Mörtel-Ehefrau:

"Die Trennung finde ich sehr schade, denn sie haben steht’s glücklich miteinander ausgesehen. Ich kenne die Umstände nicht, es hat anscheinend nicht so funktioniert wie sie es sich vorgestellt haben, aber das können auch nur die Zwei für sich beurteilen."

Christian Mucha, Verleger:

"Da maust mich doch der Affe! Ein Medien-Profi und outspoken wie Christina und ein Eremit mit Schweigegelübde? Wie soll das gehen? Aber ich garantiere: Mausi findet einen anderen, der redet..."

Kathi Stumpf, Unternehmerin:

"Wenn es nicht passt, dann passt es nicht – aus welchen Gründen auch immer. Es zeugt von innerer Größe., Lebenserfahrung und über den Dingen zu stehen, wenn man sich rechtzeitig trennt, bevor es in einen Rosenkrieg ausartet."

Beatrice Turin, Model & Sängerin:

"Ich habe mich anfangs sehr für die beiden gefreut. Allerdings kann es sehr schwierig sein wenn beide aus "verschiedenen Welten" kommen und jeder andere Vorstellungen vom Leben hat."

Lydia Kelovitz, Sängerin:

"Ich habe Ernst bei der standesamtlichen Hochzeit von Richard Lugner kennengelernt. Er hat mich damals gefragt, ob Mausi es ernst mit ihm meint oder sie ihn nur für die Schlagzeilen braucht. Ich habe ihm gesagt, dass Mausi ohnehin alles hat und sie es glaube ich schon ernst meint. Aber ihm war das sicher alles zu viel. Man hat auch gemerkt, dass er nicht so viel Freude mit dem ganzen Trubel hat. Seit er in der Pension ist, will er sein Leben genießen und nicht in der Öffentlichkeit stehen - was Christina aber schon gerne macht. Das sind halt zwei verschiedene Welten, die nicht ganz zusammenpassen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Mein Ex-Freund wollte auch nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber ich tue das halt. Da ist es besser, man trennt sich im Guten. Ich bin mir sicher, Christina findet einen Partner, der gerne mit ihr in der Öffentlichkeit steht, mit ihr Fotos macht und für Interviews zu Verfügung steht. Trotzdem schade, weil jeder Ernst sehr sympathisch und bodenständig fand. Aber wenn es nicht passt, passt es halt nicht."

Mausi Lugner selbst will über die Gründe der Trennung (noch) nicht sprechen...