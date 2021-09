Gwyneth Paltrow: Nackt-Posting zum 49. Geburtstag

Alle Jahre wieder. Gwyneth Paltrow begeistert ihre Fans auch dieses Jahr mit einem Nacktfoto zu ihrem Geburtstag.

Bereits 2020 bedankte sich die damals 48-jährige mit einem Nacktfoto-Post bei ihren Fans, die ihr zu ihrem Geburtstag gratulierten. Damals zeigte sich sich lachend, mit Sonnenlicht bedeckt unter Bäumen.

Auch in diesem Jahr zeigte sich die Schauspielerin zu ihrem 49. Geburtstag mit einem unbekleideten Foto auf Instagram. Diesmal von Wasser umhüllt in ihrer Badewanne. Lässig lässt sie ihre Beine aus der Wanne hängen und bedeckt mit den Händen ihre Brüste.

Transparent wie nie

In ihrem Podcast, der zu ihrer Lifestyle-Firma "Goop" gehört, hat die erfolgreiche Geschäftsfrau und Schauspielerin über den beginn ihrer Menopause gesprochen. Seit einiger Zeit leide sie unter Herzrasen, unregelmäßigen Monatsblutungen und Stimmungsschwankungen.

„Ich stehe ganz klar am Beginn meiner Wechseljahre. Alles ist total unregelmäßig und andauernd gibt es Überraschungen. Meine Gefühle sind ziemlich chaotisch. Manchmal gehe ich abends ins Bett und mein Herz rast. Hormone sind wirklich kein Witz. Manchmal fühle ich mich wie ein Ball an einer Schnur, der einfach hin und her geworfen wird“, gestand sie. Hinzu komme, dass sie immer noch an der Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung leide.

Covid-Folgen

Im Februar infizierte sich die 49-jährige mit dem Corona Virus und kämpft noch heute mit den Langzeitwirkungen.

„Ich habe noch immer mit den Folgen von Covid und einigen anderen Entzündungen zu tun. Ich fokussiere mich gerade hauptsächlich darauf, meine Entzündungswerte zu mindern.“ Eine pflanzen basierte Ernährung ist dabei laut Gwyneth nicht zwingend notwendig: „Ich liebe Fisch. Ich esse auch teilweise Geflügel, wenn es nicht aus der Massentierhaltung kommt. Für viele Menschen ist das aber eine moralische Frage.“