Gyllenhaal: Sex-Szenen mit Aniston waren ''Folter''

19 Jahre später erinnert sich Jake Gyllenhaal noch immer an die Sex-Szenen mit Jennifer Aniston.

19 Jahre ist es her dass Jennifer Aniston (52) und Jake Gyllenhaal (40) gemeinsam in dem Independent-Film „Good Girl“ zu sehen waren. Die Story: Eine unglückliche Hausfrau gefangen im Trott mit ihrem einfach gestrickten Ehemann, sehnt sich nach Veränderung und trifft dabei auf ihren 8 Jahre jüngeren Arbeitskollegen-gespielt von Gyllenhaal. Die beiden beginnen eine wilde Affäre.

Sex-Szenen

Jake Gyllenhaal erinnert sich bis heute an die pikanten Sex Szenen. Die waren nämlich laut ihm Folter. Der Grund: Jake war in Jennifer total verknallt!

In der aktuellen Ausgabe der Howard Stern Show erzählt der US- Schauspieler: „Irgendwie war es auch keine Folter. Ich meine, es war wie eine Mischung aus beidem.“

Schon 2002 in einem Interview mit „The Insider“ schmachtete Gyllenhaal, Jennifer Aniston an-die damals noch mit Brad Pitt verheiratet war. Er lief rot an und wurde sichtlich nervös im Interview wenn er auf intime Szenen mit Jennifer angesprochen wurde.

Kissen zwischen den Körpern platziert

Auch während dem Dreh war er so nervös dass Jennifer ihm unterstütze. Um die Situation während den Sex- Szenen zu entspannen platzierte sie ein Kissen zwischen ihren Körpern. Jake erinnert sich: "Jennifer war sehr nett und hat es vorgeschlagen, bevor wir angefangen haben. Das war nur vorsorglich und wurde generell immer dann verwendet, wenn man sich in dem Film in einer horizontalen Position befand. Seltsamerweise sind es immer die Liebesszenen, die komisch sind, weil etwa 30 bis 50 Menschen dabei zusehen. Das macht mich nicht gerade an. Alles ist eher eine Choreografie und einstudiert. Es ist wie ein Tanz."