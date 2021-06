Der 78-Jährige hat sich bei der Probe für eine Kampfszene verletzt.

Der 78-jährige Hollywood-Schauspieler Harrison Ford verletzte sich beim Dreh für den Indiana-Jones-5-Film an der Schulter. Die Verletzung passierte bei der Probe einer Kampfszene, wie "Dailymail" berichtet. Derzeit werde seine Schulter untersucht. Die Produktion geht zwar weiter, aber der Terminplan für den Dreh muss jetzt angepasst werden.

Nicht die erste Verletzung

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Schauspieler an einem Set verletzte: Bei einem Dreh für einen Star-Wars-Film in den Pinewood Studios in Buckinghamshire, wurde er von der hydraulischen Tür des Millennium Falken getroffen. Durch die Wucht der Tür stürzte der damals 71-jährige Ford auf den Boden.