Hat Privatdetektiv die verschwundene Tochter von Al Bano & Romina Power gefunden?

Seit 1994 ist Ylenia vermisst - jetzt behauptet ein Privatdetektiv angeblich eine heiße Spur

So erfolgreich sie in der Musik-Branche waren, so dramatisch ist ihr Privatleben. Al Bano (81) und Romina Power (72) sind seit inzwischen 30 Jahren auf der Suche nach ihrer Tochter Ylenia. Jetzt soll es eine neue Spur zur inzwischen 53-Jährigen haben. Ein DNA-Test soll Gewissheit bringen.

1994 war Ylenia in den USA spurlos verschwunden. Sämtliche Suchaktion über Jahre verliefen im Sand. Immer wieder gab es Hinweise über den Verbleib von Ylenia, aber alle entpuppten sich als falsch. Nun behaupt erneut ein Privatdetektiv, dass er Ylenia in den USA gefunden hat. Der frühere Polizist ist der Meinung, dass die Frau Ähnlichkeit mit Al Banos Tochter habe. Das soll jetzt offiziell überprüft werden. Sollte die Frau die Abstammung vom Schlager-Duo bestreiten, könnte ein DNA-Test endgültige Klarheit bringen.

Al Bano ließ Tochter für tot erklären

Papa Al Bano vermutet allerdings, dass seine Tochter Selbstmord beging und ließ sie 2014 von einem italienischen Gericht für tot erklären. Bestätigt wurde die Theorie aber nie. Mama Romina hingegen glaubt fest daran, dass ihre Tochter noch lebt. In unregelmäßigen Abständen gedenkt sie ihrer Tochter in den sozialen Medien.

Vielleicht kommt nach 30 Jahren jetzt endlich Klarheit in den Fall.