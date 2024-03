Heath Ledger: Neue Details zu seinem Tod

Vor 16 Jahren verstarb Hollywood-Star Heath Ledger mit nur 28 Jahren. Todesursache: ein gefährlicher Medikamentencocktail.

Heath Ledger wurde 22. Januar 2008 tot in seiner New Yorker Wohnung gefunden. 16 Jahre später enthüllt nun der Regisseur Stephen Gaghan neue Details zum Tod des australischen Schauspielers.

"Spezielle Verbindung"

In einem Podcast erzählt der 58-Jährige über die Pläne, die er zusammen mit Schauspieler hatte. Ledger sollte die Hauptrolle in der Buchverfilmung von “Blink: The Power of Thinking Without Thinking” spielen und hatte das Drehbuch bereits bei sich zu Hause. Am Tag des tragischen Todes bekam Gaghan einen Anruf von Ledgers Vater. Dieser teile ihm auch in der Öffentlichkeit bisher nicht bekannte Details mit: Neben dem Leichnam lag Gaghans Drehbuch, auf dem Nachttisch das Original-Buch. Auf dem Script stand zudem noch die Telefonnummer des Regisseurs.

„Wir hatten eine sehr spezielle, unübliche Verbindung“, so der Regisseur weiter. Er habe sich damals bei der Wahl seiner Hauptrolle für Ledger und gegen Leonardo DiCaprio entschieden.