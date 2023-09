Heißes Liebes-Dreieck für Iryna Shayk

Das Model urlaubte gerade oben ohne mit Ex Bradley Cooper, dabei soll es NFL-Star Tom Brady daten

Sie zählen zu den begehrtesten Singles der Welt. Hollywood-Star Bradley Cooper und NFL-Star Tom Brady. Doch offensichtlich haben beide nur Interesse an einer Dame: Model Iryna Shayk. Denn laut Medienberichten soll die schöne Russin seit einer Weile Gisele Bündchens Ex Brady daten. Vor wenigen Tagen sah man Iryna aber im Urlaub mit ihrem Verflossenen, Schauspieler Bradley Cooper. Oben ohne posierten die beiden für Urlaubsschnappschüsse. Also doch ein Liebes-Comeback?

Wie die US-News-Seite "TMZ" berichtet sollen die beiden Superstars aber einfach nur in Freundschaft auseinander gegangen sein. Schließlich haben die beiden eine gemeinsame Tochter namens Lea (6). Für sie will das einstige Paar die bestmögliche Familie sein.

© Chris Pizzello ARCHIV - 31.01.2023, USA, Los Angeles: Tom Brady, NFL-Quarterback für Tampa Bay Buccaneers, Darsteller und Produzent von «80 for Brady», blickt bei der Premiere des Films im Regency Village Theatre über den Teppich. Brady hat seinen Einstieg als TV-Experte nach einem Jahr Pause für die Saison 2024 angekündigt. (zu dpa: «Brady will erst übernächste Saison als TV-Experte in der NFL starten») Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ ×

Was läuft mit Tom Brady?

Die Liaison zum NFL-Star ist noch recht frisch. Kennengelernt habe man sich Mitte Juni bei der Hochzeit eines Milliardärs. Da soll es bereits ordentlich gefunkt haben. Erste Paparazzi-Fotos des vermeintlichen Paares gab es dann Ende Juli. Auf ein offizielles Liebes-Outing wartet man jedoch noch vergebens. Es bleibt also spannend, für welchen Traummann sich die Traumfrau zum Schluss entscheidet.