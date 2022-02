Hemsworth: So irre war seine Wien-Anreise

London, Krumlau, Prag und der Besuch bei einem Sonnencreme-Hersteller - Chris Hemsworth kam nur mit Umwegen nach Wien. Wir verraten den ebenso geheimen, wie irren Anreise-Reiseplan.

Über eine Woche ließ Chris Hemsworth seine österreichischen Fans und alle Paparazzi zittern. Jetzt ist er wirklich da. Seit Dienstag weilt der Thor Star endlich in Wien. oe24 hatte die allerersten Bilder und kennt das geheime Verwirrspiel rund um seinen Austro-Trip.

Geheime Anreise mit Umwegen

Schon die Anreise stellte fast James Bond in den Schatten. Denn während in Wien längst der hochexplosive Dreh für den Netflix-Hit "Extraction 2" über die Bühne ging, machte Hemsworth noch halb Europa unsicher: London, Krumlau, Prag und direkt vor seiner Österreich-Trip sogar noch eine Stipvisite in Soorts-Hossegor, Frankreich - Bei „Greenbush", einem Sonnencreme-Hersteller (!). Die braucht er ja in Wien gerade auch ganz dringend.

Ankunft freute vier Fans

Erst am Dienstag um 18.06 Uhr machte er sich mit seinem Cesna 560XL Citation Excel Pirvatjet dann endlich auf den Weg nach Wien. Um 20.23 Uhr landete Hemsworth aus Biaritz kommend in Schwechat Exakt 38 Minuten später fuhr er vor dem Melia Hotel vor. Jedoch nicht in einer protzigen Luxus-Limousine, sondern Im einem schlichten schwarzen Van mit tschechischen Kennzeichen Kaum jemand würde darin eine Hollywood-Superstar vermuten. Nur vier glückliche Fans haben seinen Trick durchschaut. Sie wurden dafür auch fürstlich belohnt: mit Selfies und Autogrammen.