× Hier können Sie die Oscar-Filme streamen

In der Nacht auf Montag findet die 96. Oscarverleihung statt. Auf den Streaming-Portalen können Sie sich die Filme ins Wohnzimmer holen

In wenigen Stunden werden die diesjährigen Oscar-Preisträger gekürt. Moderator Jimmy Kimmel führt in der Nacht von Sonntag auf Montag bereits zum vierten Mal durch die Show. Wer die nominierten Filme noch vorher sehen möchte, kann dies bei den Streaming-Anbietern. Auf Netflix findet man mit "Maestro" (7 Nominierungen), "Nyad" (2 Nominierungen), "Rustin" (1 Nominierung), "Nimona" (1 Nominierung), "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (1 Nominierung), "Die Schneegesellschaft" (1 Nominierung), "El Conde" (1 Nominierung), "The After" (1 Nominerung), "Ich sehe was, was du nicht siehst" (1 Nominierung) und "American Symphony" gleich zehn Oscar-Filme.

© Apple TV ×

Oscar-Favorit ist noch nicht gratis erhältlich

Das Meisterwerk "Oppenheimer" (13 Nominierungen) läuft zurzeit noch in den Kinos. Ab 20. März ist der Blockbuster bei WOW streambar. Momentan kann man ihn auch bei Amazon um 4,99 Euro ausleihen. Dasselbe gilt für "Poor Things". Die unglaubliche Geschichte von Bella Baxter (Emma Stone) ist für 11 Oscars nominiert. Den Sci-Fi-Hit gibt es um 13,99 auf Amazon zu kaufen.

© Warner Bros. ×

Auf Apple TV+ findet man "Killers of the Flower Moon" (10 Nominierungen) und "Napoleon" (3 Nominierungen). "Barbie" (8 Nominierungen) ist auf Sky erhältlich.