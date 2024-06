Hier stöckelt die Super-Hochstaplerin zu Gericht

Die deutsche Hochstaplerin Anna Delvey verwandelt den Weg zum New Yorker Gerichtssaal in einen Laufsteg.

Eigentlich ist Anna Sorokin, besser bekannt als Anna Delvey, auf dem Weg in ein New Yorker Gericht. Doch das Outfit, das die 33-jährige Hochstaplerin trägt, erinnert mehr an Fashion-Show.

Ein weißes Business-Kleid mit Goldknöpfen, eine große Schluppe in gleicher Farbe, weiße Sonnebrille, Wildleder-High-Heels und passende Tasche: Das Outfit, was die verurteilte Straftäterin am Donnerstag zu ihrem Gerichtstermin trug, war eigens für diesen Anlass von dem jungen Modelabel "Shao Yang" designt worden. Man möge meinen, die Fußfessel, die Delvey trägt, würde dem Outfit nicht gerecht, doch die ganz im Gegenteil: Mit einem aus Kristallen geklebtes "A" ziert das Stück. Damit setzt Delvey ihr Zeichen der Verurteilung bewusst in Szene.

Netflix brachte sie mit Serie groß raus

Ihre kriminelle Vergangenheit ist ohnehin spätestens seit der Netflix-Serie "Inventing Anna" bekannt, die die Geschichte der deutschen Hochstaplerin erzählt. Jahrelang soll sie der New Yorker Society glaubhaft gemacht haben, eine reiche Erbin zu sein und brachte ihre angeblichen Freunde so um rund 275.000 Dollar.

Bereits 2019 wurde Delvey deswegen zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Kurz nach ihrer Freilassung klickten dann die Handschellen erneut - ihr Visum war abgelaufen. Seit Oktober 2022, als sie für eine Kaution von 10.000 Dollar und unter strengen Regeln aus der Abschiebehaft entlassen wurde, muss die Deutsche nun eine Fußfessel tragen und steht unter Hausarrest. Delvey kämpft regelmäßig vor den US-Behörden gegen ihre Abschiebung.