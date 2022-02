Hollywood setzt ein Zeichen für die Ukraine

Bei der starbesetzten Preisverleihung standen nicht die Schauspieler im Vordergrund

Bei den 28. Screen Actors Guild Awards rückten die Preisträger fast schon in den Hintergrund. Denn auch in Hollywood ist derzeit kein Thema so prägnant wie der Ukraine-Krieg. 'Gucci'-Star Lady Gaga machte den Anfang: "Es ist eine schöne Nacht und wir feiern hier alle gemeinsam die Kunst. Doch da geht so viel ab in dieser Welt. Im Herzen bin ich bei der Ukraine. Wir sollten heute Nacht alle wirklich dankbar sein, dass wir in einer anderen Situation sind."

Auf Instagram schreibt Lady Gaga dann noch, dass man in Zeiten wie diesen wenig Grund zum Lachen hat. "Ich bete für die Ukraine und sende mein Lächeln an alle Herzen, die hoffentlich bald alle geheilt sind."

Michael Douglas: "Schätzen wir die Demokratie"

Schauspieler Michael Douglas trug ein Stecktuch in den Farben der ukrainischen Flagge, um ebenfalls seine Unterstützung zu zeigen. "Wenn es jemals einen Zeitpunkt für uns gab, die Demokratie zu schätzen, dann jetzt. Ich bin so stolz, was die Menschen in diesem Land (Amerika) geschaffen haben" Mit ihren emotionalen Reden sind Lady Gaga und Michael Douglas bei weitem nicht die einzigen an dem Abend gewesen. 'Die Nanny' Fran Drascher, 'Hamilton'-Star Leslie Odom Jr., Jean Smart und Jessica Chastain sprachen ebenfalls ihre Unterstützung für die Ukraine aus.