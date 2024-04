Hollywood-Star entschuldigt sich für ihre "großartigen Brüste"

Nach untergriffiger Kritik "entschuldigt" sich die Schauspielerin bei allen Hatern - auf ihre ganz eigene Art.

Es war Hollywood-Produzentin Carol Baum (81), die in der britischen "Daily Mail" gegen Aktrice Sydney Sweeney stichelte: "Ich sagte zu meiner Klasse: ,Erklärt mir dieses Mädchen. Sie ist nicht hübsch, sie kann nicht schauspielern.'" Ein harsche Ansage des Hollywood-Oldies.

Die Reaktion von Sweeney ließ nicht lange auf sich warten. Auf Instagram zeigt sie eine Reihe von Schnappschüssen - eim Urlauben in Mexiko zeigen, strahlend im Bikini, mit Freunden herumalbernd oder ausgelassend tanzend. Ein Foto lässt Fan-Herzen aber besonder schnell schlagen. Mit Knutschmund posiert Sydney in einem Sweatshirt mit der Aufschrift "Sorry, dass ich großartige Brüste habe“. Eine klare Botschaft an alle Hater.

Zum Angriff von Baum ließ Sweeney verlauten, dass "es traurig sei, dass eine Frau, die in der Lage ist, ihr Fachwissen und ihre Erfahrung weiterzugeben, sich stattdessen dafür entscheidet, eine andere Frau anzugreifen.“ Dennoch kann ihr Baum relativ egal sein. Die fesche Blondine hat bereits zwei Emmy-Nominierungen und ist sogar als neues Bond-Girl im Gespräch.