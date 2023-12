Hollywood-Star Tom Wilkinson mit 75 Jahren gestorben

Der zweifach Oscar-nominierte Hollywood-Star Tom Wilkinson ist im alter von 75 Jahren gestorben.

Hollywood trauert um den Schauspieler Tom Wilkinson. Er ist, wie seine Familie verkündete im Alter von 75 verstorben. Er war seit 1988 mit der Schauspielerin Diana Hardcastle verheiratet, mit der er auch zwei Kinder hat.

Der Brite erhielt in seiner Karriere für seine Rolle in "Bedroom" 2001 eine Oscar-Nominierung als Bester Hauptdarsteller, 2008 wurde war er als bester Nebendarsteller in dem Thriller "Michael Clayton" ebenfalls für den berühmtesten Filmpreis nominiert.

Der Schauspieler, der an der Universität von Kent ein Anglistik-Studium absolvierte, begann seine Karrere 1970 mit Auftritten in BBC-Fernsehserien. Seinen großen Durchbruch schaffte er 1998 an der Seite von Gwyneth Paltrow und Judi Dench im Hollywood-Hit "Shakespeare in Love". Auch in Blockbustern, wie Der Patriot mit Mel Gibson, Batman Begins mit Christopher Bale oder an der Seite von Tom Cruise in Mission: Impossible -- Phantom Protokoll und Operation Valküre begeisterte er das Publikum.