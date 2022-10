Die Schauspielerin begeisterte am Sonntag mit einem extravaganten Kleid.

Sexy. Am Sonntagabend fand die Premiere des neuen Films Glass ­Onion: A Knives Out Mystery mit Daniel Craig und Kate Hudson in den Hauptrollen statt.

Auf dem roten Teppich strahlte die fesche Blondine in einem weit ausgeschnittenen Kleid ohne BH – und wurde damit zum absoluten Hingucker des Abends.

Vor allem seitlich gab der Star ­tiefe Einblicke.