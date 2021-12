Il Divo-Sänger mit nur 53 Jahren gestorben

Der Spanier Carlos Marín war seit 17 Jahren Sänger bei der Band Il Divo. Nun ist er im Alter von nur 53 Jahren an Corona gestorben. "Mit schweren Herzen teilen wir mit, dass unser Freund und Partner, Carlos Marín, von uns gegangen ist", posten seine Bandkollegen auf Twitter.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6