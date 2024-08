Im Krankenhaus: Drama um Beckham

Brooklyn Beckham wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich die Schulter gebrochen hatte, während er seinen Fans am Freitag ein Update zu seinem Gesundheitszustand gab.

Auf Instagram veröffentlichte der 25-jährige älteste Sohn von Davic Beckham einen Schnappschuss aus seinem Krankenhausbett und offenbarte darin die schwere Verletzung, erklärte jedoch nicht, wie es dazu kam.





Brooklyn wirkte trotz der Umstände gut gelaunt, als er auf dem Schwarz-Weiß-Selfie lächelte. Brooklyn trägt auf dem Selfie ein Krankenhaushemd und verlieh dem Look seinen eigenen Sinn für Stil, indem er trotz der Krankenhausumgebung eine Baseballkappe aufbehielt.

Er teilte den Fans das Gesundheitsupdate mit und zollte seiner Frau Nicola Peltz Tribut, indem er schrieb: „Habe mir die Schulter gebrochen, aber alles gut, denn ich habe Nicola Peltz-Beckham, die auf mich aufpasst, hab dich lieb, Baby.“

Es ist nicht bekannt, wie sich Brooklyn die Verletzung zugezogen hat, allerdings war er am Abend zuvor im modernen japanischen Restaurant ITO in New York. Der Star teilte am Donnerstagabend in seiner Instagram-Story mehrere Schnappschüsse und Clips seines köstlichen Essens, was darauf schließen lässt, dass die Verletzung irgendwann nach dem Essen passiert ist.

Die Fans wünschten Brooklyn sofort alles Gute und drückten in den Kommentaren ihr Mitgefühl aus. „Gute Besserung!!!“; „Hoffe, deine Heilung verläuft gut xx“; „Oh mein Gott, ich wünsche dir, Brooklyn, dass du dich gut erholst“; „Gute Besserung“, posteten diese unter anderem.

Luxusurlaub für Eltern

Während Brooklyn seiner Frau für ihre Unterstützung dankte, kreuzt seine Familie derzeit auf ihrer 16 Millionen Pfund teuren Superyacht die Amalfiküste entlang. David und Victoria sind in der vergangenen Woche durch Italien gereist und um die Äolischen Inseln gesegelt, bevor sie nach Nerano aufgebrochen sind. Das Paar wurde von seinen drei anderen Kindern Romeo, Cruz und Harper begleitet; Brooklyn und Nicola nahmen jedoch nicht am Familienurlaub teil.





Am Donnerstag postete David auf Instagram eine Auswahl von Schnappschüssen aus ihrer Abwesenheit und schwärmte von der Zeit, die er mit seiner Familie verbracht hatte, gab aber zu, dass er Brooklyn und Nicola vermisste.