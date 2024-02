Influencer-Sängerin verliert Kampf gegen Krebs

Ihre Fangemeinde trauert: die Sängerin und Influencerin Cat Janice ist mit nur 31 Jahren gestorben.

452.000 Follower auf Instagram und fast 2 Millionen auf TikTok mussten am Mittwochabend die traurige Nachricht lesen: Cat Janice ist tot. Auf Instagram ließ ihre Familie in einem letzten Posting verkünden: "Heute Morgen ist Catherine von ihrem Elternhaus aus, umgeben von ihrer liebevollen Familie, friedlich in das Licht und die Liebe ihres himmlischen Schöpfers eingetreten."

Der Internet-Star hat den jahrelangen Kampf gegen den Krebs verloren. Bereits 2021 hatte Cat öffentlich gemacht, an einem Gehirntumor zu leiden. Ihr Tod kommt deshalb nicht ganz überraschend, ist deshalb nicht weniger tragisch.

Es begann mit einem Knoten am Hals

Das erste Anzeichen, das etwas mit ihrer Gesundheit nicht stimmt, war nur ein Knoten am Hals. Erst, als sich Catherine einer Untersuchung unterzog, bekam sie die niederschmetternde Diagnose Krebs. Zwischenzeitlich konnte sie die Krankheit zwar besiegen – doch der Tumor kehrte vor knapp einem Jahr zurück.

Zuletzt ging es der 31-Jährigen bereits den Umständen entsprechend schlecht. "Ich bin jetzt im Hospiz und kenne meinen Zeitplan nicht." Der Tumor habe sich praktisch über Nacht verdreifacht. "Der Krebs macht es fast unmöglich, zu sprechen", sagte sie in einem letzten Update an ihre Fans im Jänner.

Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte Cat Janice ihren Song mit dem vielsagenden Titel "Dance You Outta My Head" (deutsch: "Tanze dich aus meinem Kopf"). Auf Spotify wurde das Lied bereits 12 Millionen Mal angeklickt und dominiert seither die TikTok Billboard Charts. Auf dem Cover sieht man die Künstlerin trotz bereits verlorener Haare voller Selbstbewusstsein.

Cat Janice hinterlässt ihren siebenjährigen Sohn Loren. Ihr Bruder soll nun nach ihrem Tod ihre Musikrechte verwalten und ihre Social-Media-Profile weiter pflegen.