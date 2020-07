Rap-Star Kanye West, der für das Amt des US-Präsidenten kandidieren will, hat seine erste Wahlkampfveranstaltung abgehalten. Sie verlief - wie schon seine vorherigen Ansagen zu seinen angeblichen Präsidentschaftsambitionen - chaotisch. West brach während des Auftritts am Sonntag, 19.7. im Bundesstaat South Carolina in Tränen aus, als er erzählte, dass sein Vater ihn habe abtreiben lassen wollen und er dasselbe mit seiner Tochter North vor hatte.

© Twitter

Wendet sich gegen Schwiegermutter

Doch das war erst der Anfang. West legte mit Äußerungen nach. Auf Twitter veröffentlichte er zahlreiche Kommentare (mittlerweile sind viele davon wieder gelöscht), die teilweise besorgniserregend sind. So schreibt er, Ehefrau Kim Kardashian wollte ihn zu einem Arzt bringen: "Kim versuchte nach Wyoming mit einem Arzt zu fliegen um mich einzusperren wie in dem Film 'Get Out' weil ich gestern geheult habe darüber dass ich meiner Tochter das Leben gerettet habe." Dann schrieb er über seine Schwiegermutter Kris Jenner, sie sei nicht mehr in der Nähe seiner Kinder erwünscht, weil alle versuchen würden ihn einsperren zu lassen.

Kein Playboy für Kinder

Auch zu Kim Kardashians Playboy-Vergangenheit äußerte er sich. Niemals würden seine Kinder das machen, schreibt er.

West children will never do playboy west pic.twitter.com/HkhaDSFGxD — ye (@kanyewest) July 21, 2020

West leidet unter psychische Störung

Der Rap-Star leidet unter Bipolarität. Erst im Alter von 39 Jahren sei bei ihm ein "psychisches Leiden" diagnostiziert worden, erklärte West in einem Gespräch 2018. Er sei "gesegnet und privilegiert", dass er Musik machen könne, die ihm das Gefühl gebe, alles sei in Ordnung.