Ist SIE die neue Till Lindemann-Liebe?

Er ist von Skandalen umweht und trotzdem heiß begehrt - Till Lindemann der Sänger von Rammstein. Jetzt hat er wohl eine neue Liebe gefunden.

Im Dezember stellte er noch Joelle Marie Jaracz, ein 20-jähriges Model als seine Partnerin vor. Die soll jetzt aber schon wieder Geschichte sein.

Neue Liebe

Die neue Liebe könnte Lea sein. Sie begleitet schon schon einem Jahren den Frontman von Rammstein durch die Welt. Sie soll nur zwei Jahre älter sein als Joelle, also 22 Jahre.

© leaml3/Instagram

Sie kennt schon die Familie

Wie deutschen Medien berichten, soll sie auch schon die Lindemann-Familie kennengelernt haben.

Ex von Sophia Thomalla

Was klar ist: Lindemann hat gern, hübsche und junge Frauen an seiner Seite. Wenn es ernst wurde, so wie einst mit Sophia Thomalla (34/waren von 2011 bis 2015 liiert), blieb Lindemann aber eher verschwiegen.