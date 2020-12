Ist sie die neue Flamme von Tom Cruise?

Tom Cruise soll sich bei den Dreharbeiten zum neuen "Mission: Impossible"-Film in einen Co-Star verliebt haben.

Ist Schauspielerin Hayley Atwell (20) die neue Frau an Tom Cruises Seite? Ein Produktionsinsider behauptet, dass es am Set bei den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible" ziemlich geknistert hat. Atwell und der um 38 Jahre ältere Tom Cruise hätten sich vom ersten Tag an gut verstanden uns seien "ziemlich unzertrennlich". "Der Lockdown und all die Schwierigkeiten, die damit einhergingen, brachten die beiden noch näher zusammen", verrät die anonyme Queen der britischen Zeitung "The Sun".

Auch privat hätten sich die beiden schon mehrmals getroffen, so der Insider. "Sie haben sich nach Feierabend getroffen und sie war in seiner Londoner Wohnung. Sie verstehen sich prächtig und scheinen beide sehr glücklich zu sein." Außerdem sind im Internet bereits Bilder aufgetaucht, auf denen das Paar händchenhaltend zu sehen ist.