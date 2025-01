Emilio Echevarria ist im Alter von 80 Jahren verstorben.

Er spielte an der Seite von James-Bond, Emilio Echevarría. Jetzt ist er im Alter von 80 Jahren gestorben.

Verstarb in Mexiko-Stadt

Der mexikanische Star, der vor allem für seine Rolle in „Stirb an einem anderen Tag“ bekannt ist, verstarb am Samstag in Mexiko-Stadt. Die AMACC veröffentlichte eine Erklärung, in der es heißt: „Die AMACC bedauert den Tod des Schauspielers Emilio Echevarría, der eine enorme Karriere in Film und Theater hinlegte.“

Machte Karriere

Für seine Mitwirkung als Nebendarsteller erhielt er drei Ariel-Nominierungen. Die Todesursache muss noch bestätigt werden. Emilio wurde am 3. Juli 1944 in Mexiko-Stadt geboren. Er begann seine Schauspielkarriere 1978 als Mitglied der Constitution of Art and Society. Der Schauspieler trat in Filmen wie „Amores Perros“ und „Y tu mamá también“ auf.