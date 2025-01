Fußball-Star Icardi bettelt Ex-Frau Wanda um Sex an

Fußball-Star Mauro Icardi sorgt wieder einmal für Schlagzeilen. Pikante Sex-Chats mit seiner Ex-Frau Wanda Nara wurden nun öffentlich.

Im Juli platzte die Beziehung zwischen Icardi (31) und Wanda (37) endgültig. Seitdem tobt ein Rosenkrieg des ehemaligen Traumpaares. Für das Scheidungsverfahren wurden nun private Nachrichten als Beweismittel herangezogen.

Pikante Chats inklusive! Icardi bettelte seine (Ex-)Frau regelrecht um Sex an.

So schrieb er etwa: "Glaubst du, ich will ein anderes Mädchen fi****? Du denkst, ich will etwas mit einem anderen Mädchen machen? Ich kann nicht! Ich will es mit dir machen, so wie ich es seit 10 Jahren mache und ich bin verrückt danach!"

"Möchte Frieden fühlen"

"Warum sagst du andauernd hässliche Dinge über mich?", fragt der Argentinier.

Dann wird es wieder schlüpfrig: "Ich möchte diesen Frieden fühlen, den ich fühle, wenn du auf mir sitzt und wir Liebe machen, ich möchte diese Liebe haben, die mich 10 Jahre lang mit so viel Stolz erfüllt hat."

Icardi und Wanda haben zwei gemeinsame Kinder, nun wurde die Scheidung offiziell eingereicht.