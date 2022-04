James Corden hört auf!

Der Brite kehrt Amerika den Rücken. CBS versuchte alles, um Corden zu halten

Er ist einer der beliebtesten Talkshow-Moderatoren im englischsprachigen Raum: James Corden will dennoch die 'Late Late Show' verlassen. Seit 2015 moderierte er die Sendung mit Charme und viel Humor. Zum Abschluss des Jahres verspricht er noch einmal einen "Knall". Die Sendung sei immer "eine Reise, ein Abenteuer" gewesen, doch nun sei es an der Zeit weiterzuziehen und zu sehen, was es sonst noch gibt. Seine Entscheidung teilte er dem Publikum und dem Sender CBS während der Aufzeichnung zur aktuellen Ausgabe mit.

Corden will nach Großbritannien zurück

Ein Jahr wird James Corden noch für Lacher sorgen, dann werde er mit "so vielen Tränen" Abschied nehmen. Er wolle sehen, was es sonst noch so gibt. Vor allem ziehe es den gebürtigen Briten wieder in sein Heimatland. Cordon ist unter anderem durch Einspieler bekannt geworden, in denen er zusammen mit Stars auf belebten Kreuzungen Musicals und Disney-Filme nachspielt oder "Carpool Karaoke" veranstaltet. Dabei fährt er mit Promis im Auto durch die Gegend und singt mit ihnen. Stars wie Barbra Streisand, Adele, Lady Gaga, Madonna, Paul McCartney, Ed Sheeran und Justin Bieber haben schon mitgemacht.

James Corden geht regelmäßig mit den Stars auf Tuchfühlung. Von Justin Bieber gab es sogar ein Küsschen.