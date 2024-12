Jeff Bezos: 600-Millionen-Dollar-Hochzeit für Lauren Sanchez

Laut britischen Medien soll Jeff Bezos in der Weihnachtswoche endlich mit seiner Verlobten Lauren Sanchez den nächsten Schritt wagen. Die teuerste Hochzeit des Jahres wird in Aspen gefeiert.

Jeff Bezos soll Lauren Sánchez am Wochenende nach Weihnachten in Aspen heiraten. Der milliardenschwere Amazon-Gründer (60) und seine ehemalige TV-Nachrichtensprecherin (55) haben das edle Sushi-Restaurant Matsuhisa in der Skistadt in Colorado für den 26. oder 27. Dezember gemietet und sollen ihre Hochzeit für Samstag, den 28. Dezember planen. Das berichtet ein Insider gegenüber "DailyMail".





Protz-Hochzeit auf Costners Anwesen?

Bezos und Sánchez haben ihre Hochzeitspläne seit seinem Heiratsantrag an Bord seiner 500-Millionen-Dollar-Superyacht im Mai 2023 geheim gehalten. Jetzt haben angeblich gleich drei Quellen bestätigt, dass es am 28. Dezember so weit sein wird. Ein gut vernetztes Mitglied der Aspen-Community sagte, dass der Amazon-Gründer am Samstag mit seinem Gefolge in einem Privatjet auf dem Flughafen der Stadt eintraf.

Lauren Sanchez zeigt sich auf Instagram in einem weißen Kleid © Instagram

Das Gerücht in der Stadt - noch unbestätigt - besagt, dass Bezos die Zeremonie auf Kevin Costners 160 Hektar großer Dunbar Ranch abhalten wird. Eine andere gut informierte Quelle sagte, man habe eine wilde Kostenschätzung von 600 Millionen Dollar mitbekommen.





Sánchez verriet letzten Monat in der Today Show, dass sie ihr Hochzeitskleid bereits gekauft hat, doch wurden keine genauen Pläne bekannt gegeben - bis jetzt. Bezos und Sanchez werden somit die Hochzeit von Anant Ambani und Radhika Merchant überbieten. Diese schlug sich laut Medienberichten mit 100 Millionen Dollar zu Buche.