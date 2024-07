Jetzt kommt das Barbie-Baby

Margot Robbie ist schwanger! Der Barbie-Star, 34, erwartet das erste Kind mit Ehemann Tom Ackerley.

Margot Robbie erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Tom Ackerley.

Süße Neuigkeiten

Mehrere Quellen haben gegenüber dem Magazin „People“ die aufregenden Neuigkeiten für das Paar bestätigt, das sich 2013 am Set des Dramas „Suite Française“ kennengelernt hatte. Laut "DailyMail" ist die 34-jährige Barbie-Schauspielerin jüngst zu sehen, wie sie stolz ihren kleinen, aber sichtbaren Babybauch in einem weißen Crop-Top zur Schau stellt.

Im Baby-Urlaub

Robbie wurde im Urlaub gesehen. Die dreifache Oscar-Nominierte schlenderte am Comer See mit ihrem Ehepartner entlang. Mit Babybauch ging sie an Bord eines Bootes.

Auf Umwegen zum Glück

Dabei war Robbie eigentlich die typische Single-Frau, wie sie selbst sagt: "Ich war das ultimative Single-Mädchen. Der Gedanke an Beziehungen hat mich zum Kotzen gebracht“. Über ihren jetzigen Mann sagt sie: „Und dann ist mir das eingefallen. Wir waren so lange Freunde. Ich war immer in ihn verliebt, aber ich dachte: Oh, er würde mich nie wieder lieben." Mittlerweile sind die beiden ein glückliches Paar - und bald auch Eltern.