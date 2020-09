Jude Law: Baby Nummer sechs (!)

Erstes gemeinsames Kind von Schauspieler Jude Law mit zweiter Ehefrau.

Schauspieler Jude Law (47, "Captain Marvel", "Sherlock Holmes") ist zum sechsten Mal Vater geworden. Das verriet der britische Star in der US-Talkshow "The Tonight Show" mit Moderator Jimmy Fallon in der Nacht zum Dienstag. Während der Corona-Pandemie habe er viel Zeit in seinem Garten verbracht, erzählte Law. "Oh, und außerdem haben wir ein Baby bekommen", fügte der Schauspieler lachend hinzu.

Erstes gemeinsame Kind

Seit Mai 2019 ist Law in zweiter Ehe mit der Psychologin Phillipa Coan verheiratet. Es ist ihr erstes gemeinsames Kind. Es sei "wirklich wunderbar", während der Corona-Pandemie nun als Familie die gemeinsame Zeit miteinander zu genießen, sagte der Schauspieler. Weitere Angaben zum Baby machte er nicht.

Jude Law: Weitere Kinder

Aus früheren Beziehungen hat Law fünf Kinder im Alter von 5 bis 23 Jahren. Mit seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Sadie Frost, hat er eine Tochter und zwei Söhne.