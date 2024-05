Jürgen Drews im Schlafanzug auf Vegas-Hochzeit

Ballermann-Ikon Jürgen Drews (79) wurde in Vegas gesehen. Dort trat er im Schlafanzug-Schlabber-Look auf der "Hochzeit" seiner Tochter Joelina (28) auf. Heiratet man so?

Vegas – die Stadt der Sünde UND der Liebe. Dort trat jetzt Schlagersänger Jürgen Drews an der Seite seiner Tochter bei einer „Hochzeit“ auf.

Papa Jürgen im Jogger

Gewöhnungsbedürftig sind die Outfits der Vergas Hochzeit: Joelina Drews im weißen Jogginganzug, Papa Jürgen im roten Knaller-Schlafanzug-Outfit und daneben Joelinas Freund Adrian (29) im Sport-Look.

"Wir haben es getan"

Die Drews-Tochter lässt dazu wissen: „Wir haben es getan“. Handelt es sich wirklich um eine Hochzeit? Nicht so wirklich. Eher war es ein Probelauf. Zu „Bild“ sagte Joelina: „Das Ganze war eine Spaß-Aktion, weil ich die Szenerie in Las Vegas so lustig fand. Natürlich sind wir jetzt nicht wirklich verheiratet, auch wenn wir die Zeremonie bis zum Ende durchgezogen haben. Wir lassen das auch nicht in Deutschland beglaubigen. Ich würde nie heiraten, ohne dass meine Mama dabei ist.“

Vielleicht kommt die Hochzeit ja wirklich bald

Reale Hochzeitspläne hat der Drews-Nachwuchs noch nicht wirklich: „Bisher hat Adrian mir noch keinen Heiratsantrag gemacht. Das haben wir aber auch so vereinbart, weil wir uns auf unsere Musik-Karrieren konzentrieren wollen. Da haben wir gar keine Zeit für ein klassisches Familienleben. Außerdem ist eine Hochzeit richtig teuer und wir müssen darauf noch eine Weile sparen“, so Joelina.