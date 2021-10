× Junger Rapper in Schweden erschossen

Der 19-jährige Musiker Einár wurde bei Schüssen im Süden Stockholms getötet.

Bei Schüssen in Schweden ist Medienberichten zufolge ein junger Rapper getötet worden. Der 19-jährige Musiker Einár, der bürgerlich Nils Kurt Erik Einar Grönberg hieß, wurde nachts in einem Wohngebiet in Hammarby Sjöstad im Süden von Stockholm erschossen. Das berichteten die Zeitung "Expressen", der Sender SVT und mehrere weitere schwedische Medien am Freitag übereinstimmend.

Beliebtester Künstler Schwedens

Die Stockholmer Polizei wollte den Namen des Opfers auf Anfrage nicht bestätigen. Sie sprach in einer Mitteilung in der Nacht nur von einem Mann, der seinen Verletzungen erlegen sei. Es wurden Mordermittlungen eingeleitet - festgenommen wurde aber noch niemand. Schweden hat seit längerer Zeit Probleme mit Bandenkriminalität, die sich immer wieder in Schießereien zeigt.

In seiner schwedischen Heimat ist Einár ein Name, der weit über die Hip-Hop-Szene hinaus Bekanntheit erlangt hat. Seinen Durchbruch hatte er 2019 mit dem Lied "Katten i trakten" (Die Katze in der Gegend). Im selben Jahr war er in Schweden der beliebteste Künstler auf Spotify, wie SVT berichtet hatte - und zwar vor internationalen Stars wie dem verstorbenen DJ Avicii sowie Popstars wie Ed Sheeran und Billie Eilish.