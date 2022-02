× Justin Bieber kommt zum Sziget Festival

Das ungarische Festival wartet mit einem Line-up der Superlative auf

Von 10. bis 15. August 2022 wird es heiß in Budapest, Ungarn - und das nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen! Das SZIGET Festival wartet heuer mit einem Line-up der Superlative auf. So sind unter anderen die Arctic Monkeys, Dua Lipa, Calvin Harris und Kings Of Leon als Headliner angesagt. Den Veranstaltern gelang jetzt auch noch der große Coup: Superstar Justin Bieber wird ebenfalls live performen.

Star-Musiker in Ungarn

Weitere Namen auf der hochkarätigen Liste sind Lewis Capaldi, Stromae, Bastille, Steve Aoki, Alan Walker, Milky Chance und Anne-Marie.

© Sziget ×

Für Justin Bieber ist der Auftritt am SZIGET auch das Warm-Up für sein großes Österreich-Konzert. Am 24. März 2023 hat er ja die Wiener Stadthalle gebucht. Die 15.000 Tickets sind bereits ausverkauft.