Kanye behauptet: Es gibt ein zweites Sex-Tape von Kim Kardashian

Kanye West behauptet, er habe auf heldenhafte Weise Kim Kardashians Ex-Lover Ray J gestoppt, der das Sex-Tape verbreiten wollte. Kim hingegen bestreitet, dass es dieses Tape überhaupt gibt.

Wie Kanye West nun behauptet, soll es ein zweites Sex-Tape von Kim Kardashian und ihrem Ex-Lover Ray J geben. Ray J habe sogar damit gedroht, es zu veröffentlichen, worauf Kanye in einer Nacht-und-Nebel-Heldenaktion ihm das Tape entwendet haben soll. Damit prahlt er zumindest in einem Interview. Kim Kardashian habe beim Anblick des angeblichen Videos geweint. Warum? „Weil es repräsentiert, wie oft sie benutzt wurde“, so Kanye. „Es zeigt, wie sehr die Leute sie nur als Ware betrachteten.“

Kim Kardashian habe zuvor abgestritten, dass es das Video überhaupt gibt – und bleibt immer noch dabei. „Nach der Überprüfung (des Laptops, Anm. d. Red.) war nichts Sexuelles zu sehen. Kim bleibt fest davon überzeugt, dass es kein neues zweites Tape gibt“, erklärte ihr Sprecher in einer Erklärung gegenüber „Page Six“. Außerdem sei Kim genervt von ihrem Ex-Mann, da Kanye immer wieder öffentlich über ihr Privatleben spricht.