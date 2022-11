Kanye West kehrt mit ''Shalom''-Post auf Twitter zurück

Kanye West ist mit dem hebräischen Wort "Shalom" zu Twitter zurückgekehrt, nachdem sein Konto zuvor nach antisemitischen Beiträgen gesperrt worden war.

Er postete das Wort am Sonntagabend, das oft als "Frieden" übersetzt wird, aber auch als Begrüßung oder Abschied verwendet wird. Ein paar Stunden zuvor twitterte er: "Testing Testing Seeing if my Twitter is unblocked." Der neue Twitter-Besitzer hatte stets behauptet, dass die Redefreiheit auf der Plattform zu sehr eingeschränkt sei.

West war im Oktober sowohl von Instagram als auch von Twitter gesperrt worden. Auf beiden Plattformen hatte er unter anderem antisemitische Kommentare gepostet, die als Aufruf zur Tötung von Juden interpretiert wurden. Auch seine Ex-Frau Kim Kardashian hatte sich - wie zahlreiche andere US-Promis - jüngst gegen jegliche Art von Antisemitismus gestellt.