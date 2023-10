Kardashian: Shitstorm wegen Halloween-Deko

Kardashians Follower bezeichnen sie als "realitätsfremd" und "geschmacklos"

Knochenhaufen, Schädeltürme und eingelegte Augen - Kim Kardashians Halloween-Dekoration ist heuer aufwendiger denn je. Die Mühe hätte sie sich aber sparen können, zumindest wenn es nach einem Großteil ihrer Fans geht.

Denn die Kommentare unter Kardashians Video sind überwiegend negativer Natur: "Ihr seid wirklich zu weit gegangen: Es ist richtig unangenehm, sich das anzuschauen", schreibt ein User. "Du bist so realitätsfremd", schreibt ein anderer. Einige können nicht verstehen, wie Kardashian in Zeiten von Krieg und Armut so etwas posten kann. Viele fordern, dass sie mit dem Geld, das für Deko ausgegeben wurde, Menschen helfen solle.

User verteidigt Kim: "Es ist ihre Entscheidung, was sie mit ihrem Geld macht"

Während die meisten Kommentare gegen Kim geschrieben sind, gibt es aber natürlich auch einige wenige, die Kardashian verteidigen: "Es Ist ihr Geld und ihre Entscheidung. Sie hat vier Kinder, die wahrscheinlich die Halloween-Dekoration genießen."