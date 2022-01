Katie Price zieht jetzt bei 'OnlyFans' blank

Katie Price hat jetzt ihren eigenen 'OnlyFans' Account bei Instagram: „Ich freue mich so auf meine loyalsten Follower und plane, dort Content zu veröffentlichen, den ihr nirgendwo sonst sehen werdet.“

Skandal-Model und Boxenluder Katie Price (43) war ja schon immer für provokante, nackige Auftritte bekannt. Nun nutzt die Barbie-Britin ihre Bekanntheit und Social Media um noch ein bisschen "mehr" von sich zu zeigen. Katie hat einen eigenen 'OnlyFans' Account auf Instagram und postete schon zwei Video-Teaser. Manch böse Zungen würden behaupten es gebe doch nichts mehr zu sehen, bei allem was sie schon gezeigt hat. Doch die Business-Lady plant lukrativ. Als weiblicher Creator dieser Plattform möchte sie andere Frauen dazu ermutigen, zu sich selbst zu stehen.

Geheimnisse teilen

Außerdem möchte sie nicht nur Haut zeigen sondern auch intime Gedanken und Einblicke in ihr "echtes" Leben gewähren. 'OnlyFans' wird für mich auch ein Ort sein, an dem ich darüber sprechen kann, was WIRKLICH in meinem Leben passiert, und natürlich wird es auch ausgesuchte Fotos und Behind-the-scenes-Aufnahmen von meinen Fotoshootings geben.“