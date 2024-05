"Katze" lästert über neue Liebe der Mutter

Mama Iris Klein (56) will wieder heiraten - zum fünften Mal. Die Tochter Daniela "Katze" Katzenberger ist wenig begeistert.

Die Mama von Daniela Katzenberger turtelt mit ihrem neuen Freund. Iris Klein ist wieder verliebt. Ihr neuer Lover ist Stefan Braun (46).

Vor der fünften Ehe

Und der Neue will seine Iris auch schon heiraten. Am besten SOFORT, wie er der „Bild“-Zeitung sagte. „Ich habe ihr gesagt, dass es sich für mich jetzt schon so vertraut und wunderschön anfühlt, als sei sie meine Frau. Im Handy habe ich sie eingespeichert unter ‹meine zukünftige Frau Braun›.“

© Instagram/iris_klein_mama_ ×

Mama von Daniela Katzenberger: Iris Klein

"Mama-Katze" frisch verliebt

„Katzen-Mama“ Iris sagt nicht nein. Es wäre zwar bereits ihre fünfte Ehe, aber warum nicht, denkt sich die 56-Jährige: „Ich habe mich noch nie so aufgehoben und beschützt gefühlt wie an seiner Seite.“

© Instagram/danielakatzenberger ×

Glückliches Paar: Daniela Katzberger und ihr Mann Lucas Cordalis.

"Katze" skeptisch